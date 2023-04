Lazio vence Juventus, adversário do Sporting na Liga Europa, e reforça segundo lugar

A equipa da capital adiantou-se no marcador aos 38 minutos, pelo médio sérvio Sergej Milinkovic-Savic, mas a ‘vecchia signora’ empatou quatro minutos volvidos, aos 42, pelo internacional francês Adrien Rabiot, resultado com que as duas equipas recolheram aos balneários.



Na segunda parte, uma bela assistência de Luis Alberto, aos 53 minutos, proporcionou a Mattia Zaccagni o segundo golo, com um potente remate ao canto inferior direito da baliza defendida pelo guarda-redes polaco Wojciech Szczesny.



O mesmo Zaccagni voltaria a fazer o ‘gosto ao pé’ aos 57 minutos, mas o lance seria anulado por fora de jogo.



De destacar o regresso à titularidade do ponta de lança e internacional italiano Ciro Immobile, afastado por lesão há mais de um mês, e que já tinha sido utilizado na jornada anterior, em Monza, onde entrou aos 65 minutos, a render Pedro, curiosamente no mesmo minuto que hoje foi substituído pelo espanhol.



Noutra partida importante da 29.ª jornada, a Roma, treinada por José Mourinho, foi hoje ao campo do Torino vencer por 1-0, desfecho que permitiu aos romanos ascender ao último lugar do pódio da Serie A.



Com o guarda-redes português Rui Patrício entre os postes, os ‘giallorossi’ tiveram em Paulo Dybala o autor no único tento da partida da 29.ª jornada, apontado da marca do castigo máximo, logo aos oito minutos.



Face aos empates de AC Milan (quarto classificado, com 52 pontos) e Inter Milão (quinto, com 51), adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, a equipa de Mourinho passou a ocupar terceiro lugar da Serie A, liderada pelo Nápoles.



Assim, o Nápoles lidera com 74 pontos, seguido da Lazio, com 58, da Roma, com 53, do AC Milan, com 52, e do Inter, em quinto, com 51, enquanto a Juventus segue no sétimo posto, com 44 (foram retirados 15 pontos na ‘secretaria’ devido a fraudes fiscais na contratação de jogadores)



Por seu lado, depois de cinco jogos a vencer, a Fiorentina (nona) empatou 1-1 com o Spezia (17.º), no Artemio Franchi, e a Atalanta (sexta) atrasou-se na perseguição aos quatro primeiros posicionados, ao ser derrotada em Bérgamo, por 2-0, perante o Bolonha (oitavo).



Na fuga à despromoção, a Cremonese deixou a ‘cauda’ da tabela, por troca com a Sampdoria, que hoje permitiu o triunfo na receção ao emblema de Cremona (3-2), já em tempo de compensação.



Com o capitão Miguel Veloso entre os titulares, o Verona somou um importante triunfo, com reviravolta, diante do Sassuolo (2-1), rumo à salvação no campeonato, no qual é 18.º, com 22 pontos.



No primeiro jogo do dia, um penálti do avançado português Beto (90+2), apontado nos descontos, permitiu hoje à Udinese empatar na receção ao Monza (2-2).



Com este golo, o seu 10.º na Serie A 2022/23, Beto saltou para o sétimo lugar dos marcadores, em igualdade com o compatriota Rafael Leão (AC Milan) e o senegalês Boulaye Dia (Salernitana).



No banco da Udinese, que segue no 10.º posto da Serie A, com 39 pontos, esteve o português Leonardo Buta. O Monza, sem vencer há quatro desafios, prossegue no 13.º lugar, com 35.