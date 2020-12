Lazio vence Nápoles e reaproxima-se dos lugares europeus em Itália

O oitavo golo do ‘capitão’ Ciro Immobile no campeonato, num cabeceamento em resposta a um cruzamento do montenegrino Marusic, aos nove minutos, permitiu à equipa ‘laziale’ abrir o marcador, antes de avançado assistir o espanhol Luis Alberto para o 2-0 final, aos 56.



O Nápoles, que teve o português Mário Rui como titular (saiu aos 64 minutos), falhou a ultrapassagem à Roma, treinada por Paulo Fonseca, que é quarta, com 24 pontos, mais um do que os napolitanos, depois de hoje ter sido goleada pela Atalanta (4-1).



Já a Lazio subiu ao oitavo posto, com 21, e colocou-se a dois pontos dos lugares europeus, ao voltar às vitórias, após dois jogos sem vencer.



Antes, a Roma começou a ganhar frente à Atalanta, sétima classificada, com um golo do bósnio Dzeko, aos três minutos, mas a reviravolta começou aos 59, quando o colombiano Zapata marcou, antes dos tentos do holandês Gosens (70), do também colombiano Muriel (72) e do esloveno Ilicic (85).



O golo mais rápido de sempre da Série A foi apontado pelo português Rafael Leão, aos 6,2 segundos, ‘embalando’ o AC Milan para um triunfo por 2-1 no campo do Sassuolo e a manutenção da liderança isolada.



Os comandados por Stefano Pioli lideram a Série A, com 31 pontos, mais um do que o segundo colocado, o Inter de Milão, que também venceu hoje pelo mesmo resultado, e mais quatro do que a Juventus, terceira classificada.



Em San Siro, o Inter apenas assegurou o triunfo, diante do Spezia, no segundo tempo, com tentos do lateral marroquino Hakimi (52) e do avançado belga Romelu Lukaku (71, de grande penalidade), tendo sofrido ainda nos instantes finais, quando o suplente Roberto Piccoli (90+4) encurtou distâncias.



O Benevento ganhou por 2-0 ao Génova, pondo fim a uma série de quatro jogos sem vencer, enquanto Udinese e Cagliari, assim como Torino e Bolonha, empataram 1-1.