LC: Cristiano Ronaldo pode somar oitavos de final pela 14.ª vez consecutiva

Vencedor em cinco ocasiões da prova, uma pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid, Ronaldo mudou-se na temporada passada para a Juventus, clube que se quedou pelos quartos de final na última edição da 'Champions', eliminado pelo Ajax, e que na quarta-feira pode garantir a presença nos 'oitavos' da prova, quando jogar em Moscovo contra o Lokomotiv.



Frente aos russos, nos quais alinham os portugueses Éder e João Mário, em jogo do Grupo D, a 'Juve' assegura a passagem à fase seguinte com um triunfo.



Enquanto ainda sonha em alcançar o feito ímpar do espanhol Francisco Gento, que conquistou a 'Champions' em seis ocasiões, de 1955/56 a 1959/60 e em 1965/66, sempre pelos 'merengues', Ronaldo vai superando outras marcas.



Desta feita, o jogador luso pode chegar aos 14.ºs oitavos de final consecutivos na prova, feito iniciado na temporada de 2006/07, ao serviço do Manchester United, numa temporada em que ajudou os ingleses a atingirem as meias-finais da prova. Na temporada anterior, igualmente com os 'red devils', não passou da fase de grupos.



Depois, seguiram-se mais 12 apuramentos consecutivos para a fase a eliminar da liga 'milionária', contando-se apenas uma eliminação nos oitavos de final, em 2009/10, a primeira ao serviço do Real Madrid.



Das 13 passagens aos 'oitavos', também consta apenas uma eliminação na fase seguinte [quartos de final], na temporada passada, também a primeira ao serviço da octocampeã italiana.



De resto, além dos cinco triunfos - vitória pelos ‘red devils’ em 2007/08 e ‘tetra’ pelos ‘merengues’ em 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18 -, registo para uma presença em outra final, perdida pelo Manchester United para o FC Barcelona, em 2008/09, e para cinco meias-finais, uma pelos britânicos (2006/07) e quatro pelos madrilenos (2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2014/15).