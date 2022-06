LC feminina: Benfica inicia apuramento com as kosovares do Hajvalia

À semelhança da última época, em que entrou na fase de grupos da `Champions`, o Benfica precisa de passar as duas primeiras rondas, a primeira com meia-final (18 de agosto) e final (21), e a segunda, caso se apure, já a duas mãos com um mesmo oponente (20/21 e 28/29 de setembro).

O sorteio de hoje determinou que as `águias` vão iniciar a competição diante das campeãs do Kosovo e, caso vençam, disputam a final da ronda 1 frente ao vencedor do jogo entre as neerlandesas do FC Twente e as moldavas do Agarista CSF Anenii Noi 2020.

Para a equipa portuguesa existe a possibilidade de reencontrar o Twente, formação que o Benfica eliminou na última temporada já na ronda 2, com um empate a 1-1 nos Países Baixos e uma goleada de 4-0 no centro de estágios do Seixal.

"Apenas conhecemos o FC Twente, adversário que defrontámos na época passada na Ronda 2. Vamos com ambição e no desconhecido, mas o objetivo é claro! Foi um sorteio que ditou um cabeça de série [no grupo 8 da Ronda 1] que conhecemos, sabendo que, passando, vamos ter uma final competitiva", considerou em declarações à BTV, Luís Batista, `team manager` das `encarnadas`.

Os vencedores das finais da primeira ronda, 11 no caminho dos campeões e quatro no caminho das ligas, avançam para a segunda ronda, juntando-se a nove equipas que entram diretamente nessa fase e cujos jogos decorrerão entre 20 e 21 de setembro e 28 e 29 do mesmo mês.

Desta segunda ronda, da qual fazem parte equipas como Paris Saint-Germain, Arsenal ou Bayern Munique, saem 12 equipas que se juntam na fase de grupos às quatro com lugar garantido, as campeãs europeias em título, Lyon, as vice-campeãs europeias FC Barcelona, ao Wolfsburgo e ao Chelsea.