LC feminina. Wolfsburgo e Arsenal empatam a 2-2 na primeira mão das meias-finais

A jogar em casa, a equipa alemã, campeã europeia em 2013/14 e 2012/13, chegou a ter uma vantagem de dois golos, apontados pela polaca Ewa Pajor, aos 19 minutos, e pela islandesa Sveindis Jonsdottir, aos 24.



O segundo golo do Wolfsburgo resultou de um erro tremendo da defesa inglesa, na saída de bola a partir de trás, deixando-a à mercê de Jonsdottir, mas o Arsenal não se deixou abater e ainda antes do intervalo voltou à discussão.



A central brasileira Rafaelle Souza fez o 2-1, aos 45 minutos, e, já na segunda parte, foi a sueca Stina Blackstenius, após boa combinação coletiva, a dar a igualdade ao Arsenal, aos 70, resultado com que viria a terminar o jogo.



Wolfsburgo e Arsenal voltam a defrontar-se, no jogo da segunda mão, em 01 de maio, em Inglaterra.



Na primeira mão da outra meia-final, disputada no sábado, o vice-campeão FC Barcelona venceu em casa do Chelsea, por 1-0, estando o segundo jogo agendado para Camp Nou, na próxima quinta-feira.