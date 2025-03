LC. Liverpool e FC Barcelona adiantam-se

Bayern confortável



Mais desnivelada ficou a eliminatória alemã entre Bayern Munique e Bayer Leverkusen, graças ao triunfo do primeiro classificado e vencedor de 11 das últimas 12 edições da Bundesliga na receção ao campeão germânico em título e atual vice-líder da prova (3-0).



O inglês Harry Kane (nove e 75 minutos), que marcou o segundo de penálti para chegar aos 75 golos em 79 desafios pelos bávaros, e Jamal Musiala (54) distanciaram o Bayern, com João Palhinha a entrar já aos 89, ficando Raphaël Guerreiro no banco de suplentes.



Inter com vitória fora



Antes dos três jogos da noite, o Inter Milão, três vezes campeão europeu e líder da Liga italiana, bateu em Roterdão os neerlandeses do Feyenoord (2-0), vencedores em 1969/70, com tentos do francês Marcus Thuram (minuto 38) e do argentino Lautaro Martínez (50).



Capitão e melhor marcador estrangeiro da história "nerazzurri", agora com 146 golos em 319 encontros, Lautaro igualou o brasileiro Adriano como máximo goleador do campeão italiano na maior prova continental de clubes, ambos com 18, incluindo pré-eliminatórias.



Os "oitavos" da Liga dos Campeões tinham começado na terça-feira com mais quatro jogos, entre os quais o êxito tangencial do campeão mundial, europeu e espanhol Real Madrid, recordista de troféus (15), na receção ao Atlético de Madrid (2-1), bem como a goleada dos ingleses do Arsenal no terreno dos neerlandeses do PSV Eindhoven (7-1).







Com Nuno Mendes, Vitinha e João Neves de início e Gonçalo Ramos desde o minuto 78, os anfitriões encheram-se de posse de bola (65% contra 35%), ataques (84-26) e remates (28-2), mas esbarraram invariavelmente na inspiração do guarda-redes Alisson Becker e averbaram a primeira derrota em 2025, após 22 jogos sem perder e 10 vitórias seguidas.Um golo de fora da área do brasileiro Raphinha (61 minutos), ex-avançado de Vitória de Guimarães e Sporting, que já tinha marcado por duas vezes no embate de 21 de janeiro, decidiu o embate a favor dos espanhóis, que viram Pau Cubarsí ser expulso com cartão vermelho direto aos 22, quando o grego Vangelis Pavlidis sofreu falta à entrada da área.