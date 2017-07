LC: Olympiacos vence Partizan em Belgrado, CSKA Moscovo também vence fora

Lusa 25 Jul, 2017, 21:53 | Futebol Internacional

Um 'bis' de El Fardou Ben, aos seis e aos 56 minutos, e um golo de Emmanuel Emenike, nos descontos, deram a vitória aos campeões gregos, que contaram com Diogo Figueiras a titular.



Os sérvios marcaram por Léandre Tawamba, logo aos 10 minutos, aquele que era, na altura, o golo do empate.



O resultado deixa a equipa grega mais perto do 'play-off' de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto os sérvios terão de tentar recuperar a desvantagem na Grécia, no jogo da segunda mão, marcado para 02 de agosto.



Os russos do CSKA Moscovo venceram por 2-0 em Atenas, em casa do AEK, e deram um passo decisivo para o apuramento para a próxima fase, com golos de Dzagoev, aos 45 minutos, e Wernbloom, aos 56 minutos.



Os gregos, que contaram com André Simões a titular (saiu aos 60) e Hugo Almeida a partir dos 60 minutos (Hélder Lopes não saiu do banco), estão em 'maus lençóis' no regresso à Europa.



Antes, em Skopje, o Vardar surpreendeu o Copenhaga ao vencer em casa o campeão dinamarquês, por 1-0, graças a um golo de Jonathan Balotelli, aos 65 minutos, enquanto Qarabag, do Azerbaijão, e Sheriff, da Moldávia, não saíram do nulo em Baku.



Com Danny no 'onze' (saiu aos 76 minutos), o Slavia de Praga bateu o BATE Borisov em casa por 1-0, com um golo de penálti de Milan Skoda (20 minutos) a decidir a primeira mão.



Steaua de Bucareste e Viktoria Plzen empataram a duas bolas na Roménia, com Krmencik a adiantar os checos aos 23 minutos, antes de Budescu voltar a empatar aos 37.



Jan Kopic voltou a colocar o Plzen em vantagem, aos 53 minutos, mas a vantagem durou pouco, com Felipe Teixeira a colocar tudo empatado, ainda que os checos levem vantagem para a segunda mão devido à regra dos golos fora.



A segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões está marcada para 01 e 02 de agosto.