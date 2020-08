LC: Omonia e Ferencváros surpreendem e avançam para terceira pré-eliminatória

Em Glasgow, o Ferencváros venceu 2-1 e segue para a terceira pré-eliminatória, no caminho dos campeões, deixando os vencedores da Liga escocesa, campeões europeus em 1967, pelo caminho na 'Champions' e forçando-os a disputar o apuramento da Liga Europa.



O mesmo destino enfrenta o campeão polaco, que perdeu por 2-0, após prolongamento, com os cipriotas, com Vítor Gomes a titular e Kiko a partir dos 112 minutos, numa partida em que André Martins entrou no Légia aos 108 minutos.



O encontro mais renhido desta fase foi a partida que opôs, na Roménia , o Cluj aos croatas do Dínamo de Zagreb, que após um 2-2 no tempo regulamentar não conseguiram desbloquear o marcador, com os croatas a vencerem no desempate através de grandes penalidades (6-5).



O Qarabag (Azerbaijão) afastou o Sheriff Tiraspol (Moldávia), ganhando 2-1 em casa, enquanto o Suduva (Lituânia) não resistiu ao Maccabi Tel Aviv (Israel), que conseguiu a vitória mais confortável do dia, ao triunfar por 3-0.



Um golo do brasileiro Júnior permitiu aos dinamarqueses do Midtjylland vencer e eliminar os búlgaros do Ludogorets, a jogar em casa, enquanto os bielorrussos do Dínamo Brest afastaram os bósnios do FK Sarajevo (2-1).



O Molde começou a perder na Eslovénia, mas deu a volta ao Cejle para vencer 2-1, com os campeões noruegueses a avançarem para a terceira ronda, onde também estarão os suíços do Young Boys, que afastaram o Kláksvik, das Ilhas Faroé, vencendo por 3-1.



Os jogos de hoje permitiram completar o leque de possíveis adversários do Benfica na próxima fase, depois de o PAOK (Grécia) de Abel Ferreira se ter apurado na terça-feira, a que se soma, agora, AZ Alkmaar e Rapid de Viena.



Os holandeses venceram o Viktoria Plzen (República Checa) por 3-1, após prolongamento, enquanto os austríacos triunfaram em casa do Locomotiva Zagreb, podendo agora enfrentar os vice-campeões portugueses, o Gent (Bélgica) ou o Dínamo Kiev (Ucrânia), com o sorteio marcado para sexta-feira.