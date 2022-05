LC: UEFA vai reduzir preços em vez de dar mais bilhetes para a final

"A pedido dos semifinalistas", o organismo europeu de futebol modifica a sua promessa inicial para "recompensar" os adeptos pelo seu "apoio durante a crise da covid-19", com 30.000 bilhetes para as finais das três competições masculinas de clubes e a Liga dos Campeões feminina.



Nada se altera para as outras finais, com 20.000 bilhetes oferecidos, mas a UEFA reafeta o orçamento consagrado para convites na Liga dos Campeões, passando a haver descontos para mais de 30 mil adeptos.



"Para cada equipa, 15.600 bilhetes de categoria 4, de 70 euros, serão vendidos a 60 euros, e de categoria 3, de 180 euros, por 150", refere o comunicado.



Os clubes finalistas apenas terão de designar os seus "adeptos mais fiéis", como no plano inicial, e convidá-los para o Stade de France, o palco escolhido para substituir o banido Krestovski, em São Petersburgo, Rússia.



Para a final da Liga Europa, em Sevilha (Espanha), continuam a ser disponibilizados 8.000 bilhetes grátis. Na Liga Conferência Europa, em Tirana (Albânia), e na Liga dos Campeões feminina, em Turim (Itália), serão 6.000 bilhetes em cada.