LCE: Árbitros António Nobre e Gustavo Correia na segunda pré-eliminatória

António Nobre estará no jogo entre o B36 Tórshvan, das Ilhas Faroé, e o Tre Fiori, de São Marino, e terá como assistentes os compatriotas Pedro Martins e Pedro Almeida, enquanto André Narciso será o quarto árbitro.



Já Gustavo Correia, foi nomeado para a receção dos bielorrussos do BATE Borisov aos turcos do Konyaspor, num jogo em que será coadjuvado por Pedro Ribeiro e Paulo Brás. João Gonçalves será o quarto árbitro.