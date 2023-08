LCE. Arouca procura “play-off” da prova

Com a eliminação surpreendente do Vitória de Guimarães aos pés dos eslovenos do Celje, na ronda anterior, o conjunto arouquense é o único emblema luso nesta fase da prova, começando por receber, no encontro de arranque da época 2023/24, os nórdicos, que chegam a Portugal motivados com um triunfo para o campeonato.



Sete dias depois, e já com a primeira jornada da I Liga disputada, igualmente em casa, diante do Estoril Praia, o Arouca rumará a Bergen, na Noruega, para o duelo da segunda mão.



Esta será a segunda vez que a equipa agora comandada por Daniel Ramos participa na terceira pré-eliminatória de uma competição europeia, depois de ter chegado ao play-off da Liga Europa de 2016/17.



Na primeira presença, os arouquenses tiveram pela frente os neerlandeses do Heracles Almelo, que não foram inferiores ao conjunto luso, mas acabaram por sair de cena por culpa da regra dos golos marcados fora de casa, extinta desde o início da época 2021/22.



Em Almelo, no Polman Stadion, verificou-se um empate a um golo, face aos golos de Paul Gladon (53 minutos) para os locais e de Walter González, em cima do apito final.



Uma semana depois, registou-se nova igualdade, em Arouca, mas sem golos, um desfecho que acabou por sorrir à equipa portuguesa, que avançou para o play-off para defrontar os gregos do Olympiacos, na altura comandados por Paulo Bento.



Contra o emblema do Pireu, a eliminatória acabaria por ser equilibrada, com o Arouca, que era liderado por Lito Vidigal, a forçar o prolongamento no Georgios Karaiskakis Stadium, no qual os gregos jogaram com a vantagem tangencial trazida da primeira mão (golo solitário de Sebá aos 27 minutos) e acabaram por ser surpreendidos perto do fim.



O lateral direito Gegé conseguiu empatar a eliminatória, aos 80 minutos, e dar esperança aos arouquenses, que permitiram a reviravolta, face aos golos de Chori Domínguez (94) e Brown Ideie (113) e consequente eliminação.



O primeiro duelo com o Braan está agendado para quinta-feira, a partir das 19h00, no Estádio Municipal de Arouca, e o segundo no dia 17, no Brann Stadion, em Bergen.



Case ultrapassem os noruegueses, os arouquenses vão jogar a primeira mão do play-off fora, em 24 de agosto, e a segunda mão em casa, em 31 de agosto, com o vencedor da eliminatória entre o Az Alkmaar, dos Países Baixos, e o Santa Coloma, de Andorra.