LCE. Bétis-Vitória considerado de alto risco

“A Comissão Permanente da Comissão Estatal contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Desporto acordou em declarar este jogo como sendo de alto risco”, pode ler-se em comunicado divulgado.



Este encontro junta-se ao FC Barcelona-Benfica, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em 11 de março, e os dérbis madrilenos entre Atlético e Real, também da ‘Champions’, em 4 e 12 de março, na lista de partidas de risco máximo.



O Vitória, oitavo classificado da I Liga, chegou a esta fase como um dos oito melhores clubes da fase de liga, enquanto os "béticos", sétimos na Liga espanhola, tiveram de jogar o play-off, em que afastaram os belgas do Gent.



A partida, aprazada para as 17h45 de Lisboa de 6 de março, opõe os andaluzes aos vimaranenses, com a segunda mão em Guimarães, em 13 de março, pelas 20h00.