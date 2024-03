LCE. Fiorentina e Fenerbahçe a caminho dos "quartos"

A equipa de Florença até começou o jogo praticamente na dianteira do marcador, ao fazer o 1-0 logo aos dois minutos pelo avançado angolano M’Bala Nzola, mas antes da meia hora já o Maccabi Haifa tinha dado a volta ao marcador, com golos do senegalês Abdoulaye Seck, e do médio Gadi Kinda.Na segunda parte, a alternância no marcador prosseguiu, com o avançado argentino Lucas Beltrán a fazer o 2-2 aos 59 minutos, mas os israelitas "saltaram" de novo para a frente, aos 67, pelo avançado Anan Khalaili, de 19 anos.No entanto, a equipa italiana, mais experiente, daria a volta à desvantagem, ao fazer o 3-3 ao minuto 73, pelo médio Rolando Mandragora, e o 4-3 já em tempo de compensações, aos 90+5, tirando partido também da expulsão do jogador do Maccabi, o angolano Show, aos 80 minutos, por acumulação de amarelos.Noutro jogo dos oitavos de final, os turcos do Fenerbahçe surpreenderam com uma vitória categórica no estádio do atual líder destacado da Liga belga, por três golos sem resposta.O veterano ponta de lança belga Michy Batshuayi abriu o marcador ao 20.º minuto, vantagem que se arrastou até perto do final da partida, altura em que o Fenerbahçe deu o "xeque-mate" no seu adversário, com golos do lateral esquerdo dos Países Baixos Jayden Oosterwolde, e do consagrado ala sérvio Dusan Tadic, aos 84 e 90+4 minutos, respetivamente.Finalmente, os croatas do Dínamo Zagreb deram um passo importante rumo aos quartos de final ao vencerem os gregos do PAOK, por 2-0, graças a um ‘bis’ do avançado Bruno Petkovic, aos 37 e 71 minutos, enquanto os suíços do Servette e os checos do Viktoria Plzen não foram além de um nulo na Suíça, deixando tudo em aberto para o jogo da segunda mão, na República Checa.