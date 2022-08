LCE. Gil Vicente com Dundee ou AZ Alkmaar no "play-off"

O Gil Vicente defronta os escoceses do Dundee United ou os neerlandeses do AZ Alkmaar no "play-off" da Liga Conferência Europa em futebol, caso ultrapasse o Riga na terceira pré-eliminatória, ditou o sorteio realizado em Nyon, Suíça.