LCE. Golo de Slimani apura Anderlecht

No Estádio de la Ceramica, em Villarreal, quando o empate parecia ser o resultado mais certo e forçar o prolongamento, face à igualdade a um golo na primeira mão dos "oitavos", o antigo jogador do Sporting saltou do banco de suplentes, aos 63 minutos, para, pouco depois, fazer o tento da vitória do emblema belga.



Em Londres, o Scamacca (21), Bowen (47 e 49), com um "bis", e Mubama (65) anotaram os golos dos britânicos do West Ham, contra os cipriotas do AEK Larnaca (4-0), que jogaram todo o segundo tempo em inferioridade numérica.



Igualmente sem dificuldades, os gauleses do Nice voltaram a superiorizar-se ao Sheriff Tiraspol (3-1), graças aos remates certeiros de Laborde (30), Moffi (53) e Brahimi (79).



Com o guarda-redes luso Luís Maximiano entre os suplentes, a Lazio colocou-se a vencer em Alkmaar e, consequentemente, em vantagem na eliminatória, quando o ex-portista Felipe Anderson inaugurou o marcador, aos 21 minutos, uma vantagem anulada com reviravolta. Karlsson, aos 28, e Pavlldis, aos 62, anotaram os tentos do AZ que valeram a passagem aos ‘quartos’.



Mais cedo, a Fiorentina, "carrasca" do Sporting de Braga no play-off de acesso aos "oitavos", voltou a imperar ante os turcos do Sivasspor, mas, hoje, goleou por 4-1, depois do triunfo tangencial em Florença (1-0).



Em Sivas, na Turquia, os locais empataram as ‘contas’, face ao golo de Yesilyurt (35), mas Arthur Cabral (62), Milenkovic (62), um autogolo de Goutas (78) e Gastrovilli (89) construíram a goleada que selou o apuramento dos italianos.



De resto, os polacos do Lech, que tiveram os lusos Pedro Rebocho, Joel Pereira e Afonso Sousa de início, conseguiram um novo resultado esclarecedor na segunda mão, no campo dos suecos do Djugarden (3-0), enquanto os helvéticos do Basileia tiveram de recorrer ao desempate por grandes penalidades (4-1), após uma igualdade de 2-2, para afastar o Slovan Bratislava, da Eslováquia, que chegou a estar com dois golos de vantagem na eliminatória.



O sorteio da próxima fase realiza-se esta sexta-feira, na sede da UEFA, em Nyon, a partir das 13h00 (hora em Lisboa).



A final da segunda edição da Liga Conferência Europa joga-se na Eden Arena, em Praga, em 7 de junho.