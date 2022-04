LCE: Golo do português Ricardo Pereira coloca Leicester nas meias-finais

Depois do 'nulo' em Inglaterra, a decisão aconteceu no Philips Stadion, em Eindhoven, onde a equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt, apontado como treinador do Benfica para a próxima época, chegou ao intervalo em vantagem, graças ao remate certeiro do israelita Eran Zahavi, aos 27 minutos.



Os holandeses pareciam ter o encontro na 'mão', mas, nos últimos 15 minutos, Brendan Rodgers mexeu bem na equipa, ao colocar em campo o espanhol Ayoze Perez, que viria a revelar-se decisivo, quando assistiu James Maddison (77) para o tento da igualdade.



Pouco antes do extremo Bruma ser opção no PSV, o compatriota Ricardo Pereira tornou-se a grande figura da eliminatória, quando, à passagem do 88, apareceu no sítio certo para colocar a bola no fundo das redes, na sequência de uma defesa incompleta do guarda-redes local a um remate de Ademola Lookman.



Nas 'meias', os 'foxes' vão defrontar o vencedor da eliminatória entre os italianos da Roma, do português José Mourinho, e os noruegueses do Bodo/Glimt, que venceram por 1-0 na primeira mão.



O PSV Eindhoven começou a época 2021/22 na Liga dos Campeões, mas foi eliminado no 'play-off' pelo Benfica e caiu para a Liga Europa, prova em que foi terceiro do Grupo B, atrás de Mónaco e Real Sociedad, e 'tombou' para a Liga Conferência Europa. Depois da eliminação de hoje, acabou a sua participação europeia.