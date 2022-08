LCE: Jota Silva pede Vitória "humilde" e "trabalhador" para superar Hajduk Split

Titular nos dois primeiros jogos oficiais da época 2022/23, frente aos húngaros da Puskás Akadémia, também para a competição da UEFA, o reforço oriundo do Casa Pia reconheceu que a formação croata é "muito complicada" e que a primeira mão, em Split, vai ser "um jogo exigente", mas prometeu uma equipa preparada para contrariar um adversário "completo em todos os setores", sem apontar favoritos.



"Favoritismos são provados dentro de campo. Temos de ser humildes e trabalhadores, como fomos até agora, comprometidos com o processo (de jogo), e acho que vamos levar a 'bom porto' esta eliminatória", disse o jogador de 23 anos, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, antes de embarcar no voo para a Croácia.



Convencido de que o plantel às ordens do treinador Moreno Teixeira vai "sempre à procura da vitória", Jota Silva disse ainda sentir-se "acarinhado" pelo grupo de trabalho e pelas pessoas que compõem a estrutura do Vitória, tendo prometido "trabalhar sempre ao máximo" ao longo do ano.



"A minha chegada ao Vitória tem sido muito boa. Tenho-me entrosado muito bem e receberam-me todos muito bem. Este início de temporada está a ser muito bom a nível individual, mas principalmente a nível coletivo", disse, sem querer comentar a eventualidade de os portugueses defrontarem o Villarreal no 'play-off' da Liga Conferência Europa, caso superem o Hajduk.



O embate entre Hajduk Split e Vitória de Guimarães está marcado para quinta-feira, às 21:00 locais (20:00 de Lisboa), no Estádio Poljud, em Split.