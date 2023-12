LCE. Lille, de Paulo Fonseca, garante vitória no grupo

O triunfo por 3-0 sobre o KÍ Klaksvík, equipa das ilhas Faroé, em Villeneuve d'Asq, foi o suficiente para que o Lille fechasse o grupo com 14 pontos, mais quatro do que o Slovan Bratislava, surpreendido pelo Olimpija Ljubljana, por 2-1.O turco Yazici, de grande penalidade, aos 29 minutos, abriu a contagem, o inglês Angel Gomes ampliou, também de penálti, aos 86. O kosovar Edon Zhegrova fechou a contagem, igualmente de grande penalidade, aos 90+6.O único português em ação foi Tiago Santos, lateral direito do Lille.O Lille segue diretamente para os oitavos de final, enquanto o Slovan Bratislava vai disputar o play-off de acesso aos "oitavos" com uma das equipas que serão relegadas da Liga Europa.