LCE. Missão impossível do Braga em Florença

A goleada de 4-0 sofrida no duelo da primeira mão, no Minho, deixou o Sporting de Braga praticamente fora das competições europeias desta época, já depois de ter sido relegado da Liga Europa.Por isso mesmo, a equipa de Artur Jorge tem uma missão quase impossível para cumprir em Florença, embora tenha a oportunidade de limpar a má imagem deixada no primeiro jogo.Nos registos de todas as competições da UEFA, nenhuma equipa conseguiu dar a volta à eliminatória após perder por quatro golos ou mais de diferença o jogo da primeira mão.Em contraste com a boa campanha a nível nacional (terceiro classificado no campeonato e meias-finais da Taça de Portugal), o resultado da primeira mão, o mais desnivelado de todos os jogos da primeira mão do "play-off", foi totalmente inesperado para o Sporting de Braga, ainda mais tendo em conta que a Fiorentina é apenas a 14.ª posicionada da Serie A.Para o descalabro da primeira mão contou muito a expulsão do defesa brasileiro Tormena, aos 55 minutos, quando a Fiorentina já vencia por 1-0. Os italianos acabariam por construir a goleada, selando praticamente a eliminatória.Por causa do cartão vermelho, Tormena é baixa certa nos minhotos na deslocação ao Estádio Artemio Franchi.O sérvio Luka Jovic, ex-Benfica, e o brasileiro Arthur Cabral foram os protagonistas do encontro da primeira mão, ambos assinando dois golos.O encontro está agendado para as 21h00 locais (20h00 em Lisboa).