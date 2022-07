LCE. Moreno crê no triunfo sobre Puskás Akadémia

Uma semana depois da sua apresentação como substituto de Pepa no comando técnico vitoriano, o ex-atleta e treinador da equipa B dos vimaranenses avisou que o adversário de quinta-feira dispõe de internacionais húngaros, como os defesas Zsolt Nagy e Roland Szolnoki, o que espelha o “crescimento” do futebol daquele país, mas lembrou que o seu grupo tem “muita qualidade” a exibir no primeiro jogo oficial da temporada 2022/23.r”, disse, na antevisão à partida marcada para as 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.Para o timoneiro de 41 anos, a Puskás Akadémia, terceiro classificado da principal liga húngara em 2021/22, é uma formação “”, que se deve apresentar “”, à procura da “transição ofensiva”, mas a formação lusa tem, a seu ver, condições “para passar por cima” dos obstáculos, se jogar com “equilíbrio”.”, projetou.Moreno Teixeira elogiou ainda a “vontade” do plantel em “fazer as coisas bem” e a “maturidade” com que tem preparado o duelo para a Liga Conferência Europa, tendo pedido “coragem” aos seus jogadores para quebrarem a organização húngara em ataques “entre linhas”, em espaço que se perspetiva “reduzido”, ao invés de se limitarem a cruzamentos.Uma semana depois de ter assumido os destinos da primeira equipa vitoriana, o treinador natural de Guimarães disse estar a aproveitar “muito do trabalho” desenvolvido pela equipa técnica de Pepa, apesar de já haver mecanismos com o seu cunho, e confessou encarar o regresso da competição com “entusiasmo”.”, disse o técnico, recusando atribuir “favoritismo” na eliminatória.O Vitória de Guimarães recebe a Puskas Akadémia, da Hungria, num jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, agendado para as 20h30 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do arménio Henrik Nalbandyan.