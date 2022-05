LCE. Mourinho pede apoio para a Roma atingir a final

", pediu o técnico luso, durante a conferência de imprensa de antevisão ao encontro da segunda mão.E reforçou: “”.Dirigindo-se de novo à massa adepta, para lembrar que, desde que pegou no leme dos "giallorossi", o espírito foi sempre de união, o técnico luso considerou, por outro lado, que a partida decisiva contra os ingleses é “”.”, desejou.Mourinho não terminou a conferência sem tecer elogios ao homólogo Brendan Rodgers e ao Leicester.”, recordou.Falhada a hipótese de disputar a Liga dos Campeões na próxima época, uma vez que a Roma já não consegue chegar ao quarto posto da Serie A, que daria acesso direto, Mourinho quer garantir a presença na fase de grupos da Liga Europa e terminar a época com um título.”, concluiu.A outra meia-final, que irá opor o Marselha ao Feynoord, está igualmente marcada para esta quinta-feira, às 20h00, com os holandeses a partirem com uma vantagem de 3-2.A final da primeira edição da Liga Conferência Europa está agendada para 25 de maio, na Arena Kombetare, em Tirana, na Albânia.