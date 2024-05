LCE. Olympiacos e Fiorentina decidem troféu

A equipa na qual alinham os portugueses David Carmo, Rúben Vezo, Chiquinho, João Carvalho, André Horta, Daniel Podence e Gelson Martins só precisa de se deslocar alguns quilómetros em Atenas para discutir o troféu da terceira prova europeia de clubes da época 2023/24, mas num estádio que será pouco do seu agrado, pertencente ao rival AEK.O Olympiacos, que já foi treinado nesta temporada pelo português Carlos Carvalhal, durante dois breves meses, nunca tinha chegado tão longe nas provas da UEFA, tornando-se mesmo apenas a segunda equipa grega a atingir a final, depois do Panathinaikos, em 1970/71, na antecessora da Liga dos Campeões, perdida para o Ajax, por 2-0.A equipa orientada pelo espanhol José Luis Mendilibar vai procurar seguir o exemplo dos escalões de formação, uma vez que os jovens "thrylos" conquistaram a Youth League há um mês, ao vencerem por 3-0 na final os italianos do AC Milan, que tinham eliminado o FC Porto nas "meias".A Fiorentina apresenta um histórico mais extenso nas competições europeias, ainda que, das cinco vezes em que atingiu o jogo decisivo, apenas em uma conseguiu erguer o troféu, na época 1960/61, ao impor-se aos escoceses do Glasgow Rangers na edição inaugural da extinta Taça dos Vencedores de Taças.O mais recente insucesso da formação treinada por Vincenzo Italiano aconteceu há um ano, precisamente nesta prova, frente aos ingleses do West Ham, que se impuseram por 2-1 na final disputada em Praga, graças a um golo marcado aos 90 minutos por Jarrod Bowen.





Percurso dos finalistas



Atual oitava classificada na Liga italiana, a Fiorentina venceu com relativa facilidade o Grupo F da Liga Conferência Europa, mas sentiu mais dificuldades nos oitavos de final, ante o Maccabi Haifa (4-3 e 1-1), nos "quartos", com Plzen (0-0 e 2-0, após prolongamento), e nas "meias", frente ao Club Brugge (3-2 e 1-1).



O Olympiacos, que terminou o campeonato grego no terceiro lugar, começou a campanha europeia na Liga Europa, mas o terceiro lugar no Grupo A relegou os helénicos para o play-off da terceira prova continental, no qual afastou o Ferencváros com dois triunfos por 1-0.



Nos oitavos de final, protagonizou uma das eliminatórias mais sensacionais da temporada, ao golear o Maccabi Tel Aviv por 6-1, após prolongamento, depois de ter perdido em casa por 4-1. Nos "quartos", apenas se apurou no desempate por grandes penalidades frente ao Fenerbahçe (3-2 e 0-1), mas, nas "meias", bateu com inesperada facilidade o Aston Villa, por 4-2 e 2-0.



Árbitros lusos em destaque



A final da terceira edição da Liga Conferência Europa, cujo primeiro troféu foi conquistado pela Roma, sob o comando do treinador português José Mourinho, tem início marcado para as 20h00 (hora de Lisboa), em Atenas, e será dirigida por Artur Soares Dias.



Esta será a quinta final europeia de clubes com árbitros portugueses, depois de António Garrido e Pedro Proença terem dirigido os jogos decisivos da Liga dos Campeões de 1979/80 e 2011/12, respetivamente, e de Vítor Pereira ter arbitrado a final da Taça UEFA de 2001/02 e da Supertaça Europeia de 2001.