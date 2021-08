LCE. Paços de Ferreira e Santa Clara tentam a fase de grupos

Na sua quinta aventura europeia, no "play-off", o Paços de Ferreira vai ter pela frente o "tubarão" Tottenham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, enquanto o Santa Clara, apesar dos recentes problemas com a covid-19, parece ter mais possibilidades frente aos sérvios do Partizan Belgrado.Os açorianos estão a viver pela primeira vez as provas europeias e até agora levam um registo totalmente vitorioso, embora perante adversários acessíveis, e o Paços de Ferreira espera repetir o feito de 2013/14, quando marcou presença da fase de grupos da Liga Europa.Nessa campanha, dividida entre os técnicos Costinha e Henrique Calisto, os "castores" não venceram qualquer encontro, mas alcançaram um surpreendente empate na receção à Fiorentina (0-0) e duas igualdades nos duelos com os romenos do Pandurii (1-1 e 0-0).Contudo, desta vez,Os londrinos, que, esta temporada, contam com Nuno Espírito Santo no comando, está a passar por uma fase ainda indefinida da época, devido à possível saída e até conflito com o avançado Harry Kane, a grande estrela da equipa, mas logo no arranque da Premier League os "spurs" bateram em casa o campeão Manchester City, por 1-0.A equipa de Jorge Simão, que está a viver a sua segunda passagem pelo clube, recebe na primeira mão os "spurs" na Mata Real e vai tentar alcançar um resultado que depois permita manter algumas esperanças para o segundo jogo, na difícil deslocação a Londres.Na terceira pré-eliminatória, o quinto classificado da última edição da I Liga portuguesa deixou pelo caminho o Larne, da Irlanda do Norte, com um triunfo por 4-0 em casa e um desaire por 1-0 fora.





Açorianos vivem o sonho da estreia







Mais equilibrada promete ser a eliminatória entre Santa Clara e Partizan Belgrado, embora os sérvios estejam a ter um excelente arranque de temporada, com vitórias nas quatro primeiras jornadas do campeonato local e com um registo de 14 golos marcados e apenas um sofrido.Para chegar ao "play-off", o vice-campeão sérvio ultrapassou o FC DAC, da Eslováquia, com um total de 3-0 nos dois jogos, e os russos do Sochi, numa eliminatória decidida nas grandes penalidades (4-2), após o 3-3 registado.Mesmo assim, o Santa Clara, que joga o primeiro jogo em São Miguel, parece ter argumentos para lutar pela eliminatória, apesar dos recentes problemas com a covid-19, com o aparecimento de casos positivos no plantel.

Em quatro jogos nas pré-eliminatória, a equipa de Daniel Ramos registou só triunfos e não sofreu qualquer golo, nos embates com o Shkupi, da Macedónia do Norte (5-0 no total), e com os eslovenos do Olimpija Ljubljana (3-0).