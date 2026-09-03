LCE. Reforço Tomy Marqués entra na lista de quase 50 jogadores do Sporting de Braga

O jovem médio espanhol de 19 anos é o último reforço dos minhotos, tendo chegado há cerca de duas semanas proveniente do FC Barcelona, e é a grande novidade em relação à anterior lista apresentada pelo clube, que participou em duas pré-eliminatórias e um play-off para chegar à fase regular da Liga Conferência.



De fora em relação a esse plantel, ficaram Lelo e Luisinho, recentemente emprestados ao Almeria e Feirense, do segundo escalão espanhol e português, respetivamente.



Do extenso lote de 49 jogadores publicados hoje no sítio oficial da UEFA, 24 são da lista B, reservada a jogadores nascidos de 01 de janeiro de 2005 em diante, a esmagadora maioria deles alinha na equipa secundária dos 'arsenalistas'.



O Sporting de Braga estreia-se na edição de 2026/27 da Liga Conferência no reduto do FC Copenhaga, em 15 de outubro, recebendo os belgas do Gent uma semana depois.



A 05 de novembro, na terceira jornada, nova deslocação à Dinamarca, agora para jogar com o Aarhus e, em 26 do mesmo mês, os minhotos regressam ao seu estádio para jogar com os finlandeses do KuPS.



Na quinta ronda, em 10 de dezembro, o Sporting de Braga viaja até à Noruega para defrontar o Brann, acabando a fase regular da terceira prova da UEFA com a receção aos albaneses do Egnatia, a 17 de dezembro.



Os primeiros oito classificados qualificam-se diretamente para os oitavos de final da competição, as equipas que terminem entre o nono e o 24.º lugar disputam um play-off, a duas mãos, de acesso à mesma fase e as restantes são prontamente eliminadas.



A lista dos 49 jogadores:



Guarda-redes: Bernardo Fontes, Tiago Sá, João Carvalho, Matheus Santos (lista B), Romário Cunha (lista B) e Renato Amorim (lista B).



Defesas: Víctor Gómez, Vítor Carvalho, Diogo Travassos, Lagerbielke, Arrey-Mbi, Sergio Barcia, Barisic, Bajrami, Fodé Pascoal, Jónatas Noro (lista B), Afonso Sousa (lista B), Matheus Araújo (lista B), Edgar Mota (lista B), Guilherme Costa (lista B), João Salvador (lista B), Hélder Faria (lista B).



Médios: João Moutinho, Tommy Marqués, Dorgeles, Huseinbasic, Gorby, Tiknaz, Diego Rodrigues (lista B), Guilherme Barbosa (lista B), João Lomba (lista B), Tiago Ferreira (lista B), Rodrigo Marques (lista B), João Trovisco (lista B) e António Gil (lista B).



Avançados: Fran Navarro, Pau Victor, Gabriel Silva, Milosevic, Jonas Wind, Ricardo Horta, Gabri Martínez, João Aragão (lista B), Nuno Patrício (lista B), Tomás Gomes ‘Müller’ (lista B), Rúben Furtado (lista B), Francisco França (lista B), Flinto Costa (lista B) e Kauan Kelvin (lista B).



