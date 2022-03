LCE. Roma de José Mourinho com um pé nos "quartos"

Na primeira mão dos "oitavos", em Arnhem, o médio internacional português Sérgio Oliveira, com um golo nos descontos da primeira parte, aos 45+1 minutos, deu vantagem aos italianos, que recebem os neerlandeses a partir das 21h00 locais (20h00 em Lisboa).



No Olímpico de Roma, o jogador emprestado pelo FC Porto será uma das baixas nos "giallorossi", depois de ter sido expulso nos Países Baixos (78 minutos). Mancini também estará ausente nos locais e Oroz no Vitesse, ambos igualmente por castigo.



Mesmo sem estas duas "peças", Mourinho não terá, porém, grandes dificuldades em formar um "onze" capaz de voltar a superar os neerlandeses, numa altura em que a Roma está num bom momento, com apenas uma derrota nos últimos 11 jogos.



Ainda assim, no domingo, a formação da capital italiana só logrou um ponto em Udinese (1-1) nos descontos, de penálti, e depois de um jogo em que a grande figura foi o guarda-redes internacional luso Rui Patrício, que negou várias vezes o 2-0 à Udinese.



Por seu lado, o Vitesse não fez melhor, ao empatar 0-0 no reduto do Heracles, para se isolar no sexto lugar da Eredivisie – a formação de Mourinho está uma posição acima na Serie A.



A Roma procura o segundo troféu europeu da sua história, após a distante vitória na Taça das Cidades com Feiras de 1960/61, face ao Birmingham (2-2 fora e 2-1 em casa), e, internamente, está em branco desde a conquista da Taça de Itália de 2007/08, sendo que não conquista a Serie A desde 2000/01.



Quanto a Mourinho, tenta um quinto troféu da UEFA, após duas edições da Liga dos Campeões (2003/04, pelo FC Porto, e 2009/10, pelo Inter Milão), uma da Taça UEFA (2002/03, pelo FC Porto) e uma da Liga Europa (2016/17, pelo Manchester United), no que foi o seu 25.º e último título (2-0 ao Ajax, na final).