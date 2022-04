LCE. Roma de Mourinho joga em Leicester

Além do Leicester City-Roma, no outro encontro das meias-finais, Feyenoord e Marselha medem forças nos Países Baixos, num confronto entre emblemas que no passado levantaram a Taça dos Campeões Europeus, a agora denominada Liga dos Campeões.Na sua época de estreia, a Liga Conferência Europa, que aparece como uma terceira divisão do futebol europeu, atrás da "Champions" e da Liga Europa, junta nas "meias" clubes que também já foram campeões nacionais nos seus respetivos países, com a Roma e o Leicester City a serem os únicos que procuram o primeiro troféu europeu.





Romanos com melhor palmarés



Em Inglaterra, a Roma, vencedora da Serie A por três vezes, a última em 2000/01, vai ter pela frente o Leicester City, emblema que surpreendeu o mundo do futebol ao conquistar a "Premier League" em 2015/16, numa temporada em que era esperado que lutasse pela manutenção.



José Mourinho, que conta na sua equipa com os compatriotas Rui Patrício e Sérgio Oliveira, persegue o seu quinto título europeu, depois de duas Liga dos Campeões (FC Porto e Inter Milão) e duas Taça UEFA/Liga Europa (FC Porto e Manchester United), e pode fazer história caso conquiste o primeiro troféu europeu da Roma.



Por seu lado, o Leicester City, que tem no seu plantel o português Ricardo Pereira, também procura deixar pela primeira vez a sua marca no futebol europeu em 138 anos de história, em que passou grande parte do seu passado a "saltar" entre os primeiro e segundo escalões ingleses.



Neerlandeses com estatuto



Na outra meia-final, a atuar em casa na primeira mão, o Feyenoord vai tentar aproveitar esse estatuto para ganhar alguma vantagem na eliminatória, perante um Marselha que pretende regressar à ribalta europeia.



Até hoje, o Marselha, nove vezes campeão no seu país, a última em 2009/10, é a única equipa francesa a conquistar a Liga dos Campeões (a primeira edição do novo formato em 1992/93) e marcou presença, sem sucesso, em mais quatro finais, uma da Taça dos Campeões Europeus e três na Taça UEFA/Liga Europa.



O Feyenoord, 15 vezes campeão holandês (a última vez em 2016/17), também se pode gabar de ter uma Taça dos Campeões Europeus no seu currículo, alcançada em 1969/70, mas, depois disso, ainda conquistou duas Taça UEFA, em 1973/74 e 2001/02.



Os dois jogos das meias-finais estão agendados para as 20h00 (horas de Lisboa).



A final da primeira edição da Liga Conferência Europa está agendada para 25 de maio, na Arena Kombetare, em Tirana, na Albânia.