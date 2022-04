LCE. Roma, de Mourinho, tenta "vingar" humilhação na Noruega

Em 21 de outubro de 2021, em embate da terceira jornada da fase de grupos, os noruegueses "destroçaram" os italianos e o treinador português, que não sabia o que era um desaire tão pesado desde a célebre "manita" (0-5) que sofreu em Nou Camp pelo Real Madrid, face ao FC Barcelona, de Guardiola e Messi, em 2010/11.No relvado sintético do Estádio Aspmyra, em Bodo, Erik Botheim (8 e 52 minutos), Patrick Berg (20), Ola Solbakken (71 e 80) e Amahl Pellegrino (78) marcaram para os locais, sendo que, em 1.007 jogos, nunca uma equipa de "Mou" sofrera tantos golos.O espanhol Carles Pérez marcou, aos 28 minutos, o único tento da Roma, que, na quarta jornada, também não logrou vencer em casa o Bodo/Glimt, ficando-se por um empate a dois golos, num jogo em que esteve a perder por 0-1 e 1-2.Stephan El Shaarawy, aos 54 minutos, e o brasileiro Reoger Ibañez, aos 84, marcaram para equipa italiana, enquanto Ola Solbakken, aos 45+1, e Erik Botheim, aos 65, faturaram para os nórdicos, que, ainda assim, ficaram em segundo do Grupo C.Na primeira visita à Noruega, Mourinho fez muitas mexidas no "onze" habitual, cenário que é agora improvável, numa altura em que a Roma, no qual alinham os portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira, vive um bom momento, pois vai numa série de nove jogos sem perder (cinco vitórias e quatro derrotas).





Os romanos, que seguem no quinto lugar da Serie A, a cinco pontos da Juventus (quarta), têm como única possibilidade de conquistar um título em 2021/22 a estreante Liga Conferência Europa: seria o segundo troféu europeu, depois da Taça das Cidades com Feiras de 1960/61.



Os italianos procuram também o primeiro título desde a vitória na Taça de Itália de 2007/08, sendo que não conquistam a Serie A desde 2000/01.



Quanto a Mourinho, tenta um quinto troféu da UEFA, após duas edições da Liga dos Campeões (2003/04, pelo FC Porto, e 2009/10, pelo Inter Milão), uma da Taça UEFA (2002/03, pelo FC Porto) e uma da Liga Europa (2016/17, pelo Manchester United), no que foi o seu 25.º e último título (2-0 ao Ajax, na final).



Apesar do que sucedeu na fase de grupos, a Roma, ainda para mais avisada, é favorita, perante um Bodo/Glimt que só se estreou nas taças europeias em 1976/77 e nunca tinha sequer disputado a fase de grupos de uma competição europeia.