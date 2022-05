LCE: Rui Patrício eleito para o melhor onze da competição

Patrício é um dos quatro jogadores da Roma que foi selecionado por um painel técnico da UEFA, juntamente com o defesa inglês Smalling, o avançado também inglês Abraham e o médio Pellegrini.



Com cinco golos em 12 jogos, Pellegrini, de 25 anos, foi mesmo eleito o melhor jogador da competição.



O colombiano Luís Sinisterra, avançado colombiano de 22 anos do Feyenoord, finalista vencido, foi considerado o melhor jogador jovem da prova e também integra o melhor ‘onze’, tendo a companhia dos seus colegas de equipa Dessers, Malacia, Trauner e Geertruida.



Apesar de ter perdido a final por 1-0, o Feyenoord acaba por ser o clube mais representado no melhor ‘onze’ com cinco jogadores, contra quatro da Roma.



O francês Payet, do Marselha, e o inglês Dewsbury-Hall, do Leicester City, fecham a equipa.