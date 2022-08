LCE. Treinador do Gil Vicente mantém réstia de esperança

Os minhotos sofreram uma pesada derrota (4-0) no jogo da primeira mão do "play-off", nos Países Baixos, mas o treinador apontou que os números do desaire “não espelham a diferença de qualidade entre as duas equipas”.

”, analisou o treinador do Gil Vicente.Ivo Vieira assumiu, por isso, haver uma “” da sua equipa passar para a próxima fase da competição, mas apontou, sobretudo, vontade de conseguir “um bom resultado neste jogo” e, na sequência, dar um contributo ao Portugal na luta do ranking da UEFA com os Países Baixos.“Os jogadores não levam essa questão do ranking na cabeça para o jogo. Isso será uma consequência da vontade que têm em jogar bem, desfrutar do momento, ganhar e utilizar este espaço como uma montra para se se projetarem e afirmarem o clube”, disse o técnico.Questionado se irá promover alguma gestão da equipa, tendo em conta os números da eliminatória e o foco do clube estar, sobretudo, no campeonato nacional, Ivo Vieira lembrou a carga de jogos a que o seu plantel tem sido sujeito.”, vincou.Ivo Vieira reconheceu o AZ Alkmaar como “uma equipa de qualidade”, mas “não muito diferente da valia do Gil Vicente”, e apontou algumas melhorias que têm sido trabalhadas no seu grupo.”, vincou Ivo Vieira.Para este desafio, estão apenas certas as ausências do avançado Murilo Souza e do guarda-redes Kritciuk que ainda recuperam de lesões.O Gil Vicente recebe na quinta-feira o AZ Alkmaar, numa partida agendada para as 20h00, que terá arbitragem do croata Fran Jovic.