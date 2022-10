LCE. Villarreal reforça favoritismo na competição

Os pupilos do experiente Unai Emery continuam na linha da frente para suceder à Roma, de José Mourinho, vencedora da primeira edição da prova, em 2021/22, e lideram com nove pontos o grupo C, à frente de Lech Poznan, que tem quatro, após empate sem golos com o Hapoel Beer Sheva, que tem dois. Os austríacos fecham o grupo, com um.José Luis Morales só jogou a segunda parte em Valência mas isso bastou para ser o 'homem do jogo', graças ao 'hat-trick' aos 76, 80 e 88 minutos. Os outros golos foram de Alex Baena (18) e Danjuma (43).Os ingleses do West Ham, semifinalistas da Liga Europa de 2021/22, em que foram afastados pelo que viria a ser o futuro campeão, o Eintracht Frankfurt, são outros notórios candidatos ao título, tendo ganho em Bruxelas ao Anderlecht (com Fábio Silva), por 1-0.O golo dos ingleses, que os colocam com nove pontos no grupo B, foi apontado por Scamacca, aos 79 minutos.O histórico clube belga tem quatro pontos e vê aproximar-se a um ponto apenas o Silkeborg, que goleou o Dinamo Bucareste por claros 5-0.A equipa suíça do Basileia, a segunda, a seguir ao Villarreal, com melhor coeficiente de ranking de entre as 32 em prova, é que deu um passo em falso, perdendo no grupo H com o Slovan Bratislava, em casa, por 2-0.Os suíços foram apanhados no topo do grupo, com seis pontos, pelo Pyunik (Arménia), vencedor sobre o Zalgiris Vílnius (Lituânia) também por 2-0.Os neerlandeses do AZ Alkmaar, que afastaram o Gil Vicente no "play-off", estão no grupo E e já com um pé na ronda seguinte, os oitavos de final, depois da terceira vitória, agora frente ao Apollon Limassol, por 3-2. Um dos golos da equipa cipriota foi marcado pelo português Euclides Cabral.Quanto á histórica equipa italiana da Fiorentina, relançou-se no gupo A, vencendo por 3-0 o Hearts, na Escócia, chegando aos quatro pontos, a três do líder Basaksehir, que averbou um nulo (0-0) em Riga.