LCE. Vitória defende na Hungria vantagem de três golos

Rúben Lameiras, aos quatro minutos, Tiago Silva, aos 39, e o suplente Anderson, aos 65, construíram o resultado da primeira mão, na Cidade Berço, que permite aos vitorianos confiar que podem juntar-se na próxima fase ao Gil Vicente, quinto classificado da I Liga na época 2021/22.Este será o segundo teste oficial para o treinador Moreno Teixeira, que orientava a equipa B e que foi convidado a assumir funções na formação principal uma semana antes da primeira mão, devido à saída de Pepa.Em caso de êxito, o conjunto minhoto, que não terá os lesionados Jorge Fernandes e André Almeida, já sabe que vai defrontar na próxima ronda os croatas do Hajduk Split, em 4 de agosto, na Croácia, e uma semana mais tarde, em 11 de agosto, em Guimarães.O percurso até à fase de grupos da competição exige ainda a passagem de um "play-off", cujo sorteio se vai realizar em 2 de agosto, com os desafios a decorrer em 18 e 25 do mesmo mês.Atingir os quartos de final da Taça UEFA, em 1986/87, foi o melhor registo nas 20 presenças que o Vitória de Guimarães cumpre nas provas da UEFA.Há dois anos, na última vez que pisou os palcos internacionais, a equipa atingiu a fase de grupos da Liga Europa, depois de ultrapassar três adversários.O encontro entre o Puskás Akadémia e o Vitória de Guimarães, da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Euroepa em futebol, tem início às 20h00 (em Lisboa), na Puskás Akadémia Pancho Arena, em Felcsut, nos arredores de Budapeste, com arbitragem do dinamarquês Jacob Alexander Sundberg.