LCE. Vitória e Gil Vicente começam fora a 3.ª pré-eliminatória

O conjunto de Barcelos desloca-se ao reduto dos letões do Riga e os vimaranenses, que já afastaram os húngaros do Puskás Akadémia (3-0 em casa e 0-0 fora) na segunda pré-eliminatória, atuam na casa dos mais categorizados croatas do Hajduk Split.Para chegarem à fase de grupos, Gil Vicente e Vitória de Guimarães têm de ultrapassar esta ronda e ainda o "play-off", fase em que, em 2021/22, na primeira edição da prova, tombaram Paços de Ferreira (Tottenham) e Santa Clara (Partizan).





Gilistas são favoritos



A primeira equipa a entrar em ação é a formação de Barcelos, que se desloca ao reduto do Riga, que já passou duas pré-eliminatórias, a primeira face aos norte-irlandeses do Derry City (2-0 fora e 2-0 em casa) e a segunda perante os eslovacos do Ruzomberok (3-0 fora e 2-1 em casa).



O brasileiro Gabriel Ramos, médio de 26 anos, foi a figura face ao Derry City, ao marcar três golos, enquanto o finlandês Mikael Soisalo, médio de 24 anos que passou pelo Varzim em 2019/20, faturou nos dois jogos face ao Ruzomberok.



O Riga segue no terceiro lugar do campeonato da Letónia de 2022, somando, após 23 jornadas, um total de 47 pontos (menos um jogo), contra 52 do RFS e 56 do líder Valmiera (menos um jogo).



Em contraponto, o Gil Vicente vai cumprir o primeiro encontro oficial da temporada, sob o comando de Ivo Vieira, que só assumiu o comando da equipa em 28 de junho, depois da saída de Ricardo Soares para os egípcios do Al-Ahly.



Numa eliminatória que terá a meio a estreia na I Liga 2022/23, em casa, perante o Paços de Ferreira, o conjunto gilista vai tentar conseguir na quarta-feira, a partir das 18h00 (em Lisboa), um resultado que lhe permita encarar com otimismo o embate da segunda mão, em Barcelos, às 20h00 de 11 de agosto.



Atenção redobrada aos croatas



Apesar de estreante na Europa, o Gil Vicente apresenta-se como favorito ao apuramento, mais do que o Vitória de Guimarães, que mede forças com o Hajduk Split, vencedor dos dois primeiros encontros na liga croata, ambos em reduto alheio.



O conjunto de Split, que perdeu a Supertaça da Croácia para o Dinamo Zagreb (1-4 nos penáltis, após 0-0 nos 90 minutos, na capital), conta no seu plantel com jogadores categorizados, com o médio ex-benfiquista Filip Krovinovic ou o avançado Nikola Kalinic, que passou por AC Milan, Atlético de Madrid ou Roma.



Como vencedor da Taça da Croácia de 2021/22 (3-1 ao Rijeka), o Hajduk Split entrou diretamente na terceira pré-eliminatória, enquanto o Vitória de Guimarães arrancou na segunda, na qual derrotou o Puskás Akadémia, numa eliminatória decidida em casa, com um 3-0, selado por Rúben Lameiras, Tiago Silva e Anderson.



Esse encontro e o nulo em Budapeste são os dois jogos oficiais da versão 2022/23 do Vitória de Guimarães, que, como o Gil Vicente, mudou de treinador já em plena pré-epoca, com Pepa a partir, inesperadamente, e a ser substituído por Moreno Teixeira.



O encontro de Split está marcado para quinta-feira, pelas 20h00 (em Lisboa), enquanto a segunda mão realiza-se em 10 de agosto, uma quarta-feira, pelas 17h00, sendo que, pelo meio, os minhotos deslocam-se a Chaves para a ronda inaugural da I Liga.