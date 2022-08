LCE. Vitória procura bom resultado na visita ao Hajduk Split

Os vimaranenses entraram em prova na segunda pré-eliminatória, superiorizando-se aos húngaros do Puskás Académia (3-0 em casa e 0-0 fora) e, caso vençam a eliminatória com o Hajduk Split, já sabem que vão enfrentar os espanhóis do Villarreal no "play-off".Já o conjunto de Split, que perdeu a Supertaça da Croácia para o Dinamo Zagreb, entrou diretamente nesta terceira pré-eliminatória como vencedor da Taça da Croácia de 2021/22.Na liga croata, o Hajduk Split, que conta com jogadores como o médio ex-benfiquista Filip Krovinovic ou o avançado Nikola Kalinic, venceu os dois primeiros encontros, ambos na condição de visitante.O jogo da primeira mão está agendado para hoje às 20h00 (horas de Lisboa), numa partida que será dirigida pelo sueco Mohammed Al-Hakim, enquanto a segunda mão realiza-se em 10 de agosto, pelas 17h00, em Guimarães.Na mesma fase da competição, na quarta-feira o Gil Vicente empatou a um golo em casa do Riga, na estreia do clube de Barcelos nas competições europeias.