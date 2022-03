LE. “Arsenalistas” sem golos ou triunfos em França

Depois do 2-0 na receção aos monegascos, na primeira mão dos "oitavos", com tentos do espanhol Abel Ruiz (três minutos) e de Vítor Oliveira (89), os "arsenalistas" podem perder pela diferença mínima no Estádio Luís II, na quinta-feira.Desta forma servem ao Sporting de Braga o "nulo" conseguido face ao Paris Saint-Germain, em 2008/09, e o desaire por 1-0 com o Marselha, em 2015/16.Em 2008/09, nos "oitavos" da Taça UEFA, o "onze" de Jorge Jesus conseguiu um prometedor empate a zero no Parque dos Príncipes, mas, depois, acabou eliminado em Braga, ao perder por 1-0, culpa de um golo de Guillaume Hoarau (81 minutos).Sete anos volvidos, na segunda deslocação a França, o encontro era para a quarta jornada do Grupo F e, depois de três vitórias consecutivas, uma delas na receção ao Marselha (3-2), o Sporting de Braga perdeu em França por 1-0.Um golo de Georges-Kévin N’Koudou, aos 39 minutos, selou o desaire dos minhotos, que se qualificaram como primeiros do agrupamento, com os gauleses em segundo, a um ponto.Desta forma, o único resultado que o Sporting de Braga não pode repetir na quinta-feira é o da última visita, também ao Marselha, que, em 2017/18, nos 16 avos da Liga Europa, venceu em casa os "arsenalistas" por 3-0, no jogo da primeira mão.O Sporting de Braga, de Abel Ferreira, perdeu logo qualquer ilusão de apuramento em 15 de fevereiro de 2018, ao cair por 3-0, com dois golos de Valère Germain (quatro e 69 minutos) e um de Florian Thauvin (74).Na segunda mão, em Braga, a formação da casa ainda conseguiu vencer, mas apenas por 1-0, com um tento de Ricardo Horta, aos 31 minutos.O encontro entre Mónaco e Sporting de Braga, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol, realiza-se esta quinta-feira, no Estádio Luís II, no Mónaco, a partir das 18h45 locais (17h45 em Lisboa).