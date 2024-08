LE. Braga já conhece possível adversário no "play-off"

Os bracarenses, que na ronda anterior eliminaram os israelitas do Maccabi Petah Tikva (vitórias por 2-0 e 5-0), jogam com os helvéticos na quinta-feira, em casa, na primeira mão da terceira pré-eliminatória, e deslocam-se à Suíça na próxima semana, no dia 15 de agosto, para discutir a segunda mão.



Caso ultrapassem o Servette, os minhotos, únicos representantes lusos nesta competição, já sabem que terão pela frente o vencedor da eliminatória entre os turcos do Trabzonspor ou os austríacos do Rapid Viena, num play-off cuja primeira e segunda mãos estão agendadas para 22 e 29 de agosto, respetivamente. O primeiro jogo é em Braga.



Os vencedores do play-off apuram-se para a Liga Europa, que, à semelhança da Liga dos Campeões e da Liga Conferência, será disputada num novo formato a partir desta época, com uma fase de liga ao invés de uma fase de grupos.