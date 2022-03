LE. Braga nunca "caiu" após triunfo caseiro a abrir

Nas 11 vezes que os "arsenalistas" ganharam em casa o primeiro jogo, seguiram sempre em frente, e só uma vez não o conseguiram nos 90 minutos regulamentares, quando, em 2006/07, precisaram de prolongamento para superar o Chievo.





Na primeira eliminatória da Taça UEFA, com Carlos Carvalhal ao "leme", os "arsenalistas" venceram em casa os italianos por 2-0, com tentos de Paulo Jorge, aos seis minutos, e Wender, aos 90+2, na transformação de uma grande penalidade.





A formação bracarense foi com um 2-0 para Verona – o mesmo com que se apresentará quinta-feira no Mónaco, depois dos golos de Abel Ruiz e Vítor Oliveira – e sofreu, com os transalpinos a empatarem a eliminatória, por Titibocchi, aos 38 minutos, e Godeas, aos 68.





No prolongamento, Wender foi o "herói" do apuramento dos minhotos, ao faturar aos 104 minutos, de cabeça, depois de um cruzamento do lateral esquerdo Carlos Fernandes.





O Sporting de Braga só precisou do tempo extra para superar o Chievo, já que, nas restantes 10 eliminatórias que começou com triunfos caseiros, selou sempre a qualificação nos 90 minutos, sendo que só perdeu mais dois jogos na segunda mão, ambos de forma tangencial, e após vitórias expressivas.





Em 1978/79, na primeira ronda da Taça UEFA, os "arsenalistas" perderam por 3-2 no reduto do Hibernians, de Malta, após um 5-0 caseiro, e, em 2010/11, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, cederam por 2-1 em Glasgow, depois de terem batido em casa o Celtic por 3-0.





Nas restantes eliminatórias, o Sporting de Braga respondeu com empates ou novas vitórias, sendo que a sua lista de "vitimas" está recheada de equipas ilustres.





A formação minhota superou os italianos do Parma em 2006/07 (1-0 em casa e 1-0 fora) e, na histórica época 2010/11, em que conseguiu chegar à final da Liga Europa, afastou nada menos do que Sevilha (1-0 e 4-3), no ‘play-off’ de acesso à Liga dos Campeões, e Liverpool (1-0 e 0-0).





Para manter o registo de 100% de apuramentos após vitórias caseiras, o Sporting de Braga pode perder no Mónaco por um golo, sendo que, um desaire por dois, independentemente dos números, levará o jogo para prolongamento.





Curiosamente, a única eliminação que os ‘arsenalistas’ têm depois de vencerem o jogo da primeira mão aconteceu em Braga, no ‘play-off’ da Liga Europa de 2013/14, onde perderam por 2-0, depois de ter vencido no reduto do Pandurii por 1-0.





O encontro entre Mónaco e Sporting de Braga, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, no Estádio Luís II, no Mónaco, a partir das 18h45 locais (17h45 em Lisboa).