LE. Braga reencontra Rangers com a mira nas meias-finais

Os minhotos recebem a equipa de Glasgow na Cidade dos Arcebispos, dois anos após as duas formações se terem cruzado nos 16 avos de final da competição, então com os "protestantes" a saírem por cima, com triunfos por 3-2, na Escócia, e 1-0, em Braga, numa altura em que os minhotos eram liderados por Rúben Amorim.



Pela terceira vez nos quartos de final, o Sporting de Braga, que atingiu a decisão da Liga Europa em 2011, perdendo para o FC Porto, chega ao duelo com o Rangers motivado por um triunfo caseiro sobre o Benfica, por 3-2, algo que não acontecia desde 2014 e que lhe permitiu reforçar o quarto posto da I Liga.



Em contraste, o Rangers vai disputar o jogo na "pedreira" na sequência de um desaire no dérbi de "Old Firm", diante do rival Celtic, num encontro no qual esteve a vencer, mas acabou por conceder a reviravolta aos "católicos" (2-1), que consolidaram a liderança da Premier League escocesa, à frente do conjunto comandado por Giovanni van Bronckhorst.



Sporting de Braga e Rangers jogam a partir das 20h00 (hora de Lisboa), no Estádio Municipal de Braga, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.



Leipzig-Atalanta (17h45), West Ham-Lyon (20h00) e Eintracht Frankfurt-FC Barcelona (20h00) são os restantes encontros da primeira mão dos quartos de final.



As partidas da segunda mão dos "quartos" estão agendadas para 14 de abril.