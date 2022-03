LE. FC Porto e Braga com pleno de apuramentos nos “oitavos”

Em 2010/11, os “arsenalistas”, que tinham caído da fase de grupos da Liga dos Campeões e eliminado os polacos do Lech Poznan nos 16 avos de final, foram a equipa sensação dos “oitavos”, ao afastarem o Liverpool.Face aos ingleses, os “arsenalistas” venceram em casa por 1-0, em 10 de março de 2011, graças a um penálti convertido pelo brasileiro Alan, aos 18 minutos, e, uma semana depois, conseguiram segurar o nulo em Anfield Road.Por seu lado, o FC Porto, que fez todo o seu trajeto na Liga Europa, chegou aos “oitavos” ao superar nos 16 avos o Sevilha (2-1 fora e 0-1 em casa), no primeiro ponto de contacto com o Sporting de Braga, que havia batido os andaluzes no ‘”lay-off” da “Champions” (1-0 em casa e 4-3 fora).Nos oitavos de final, os azuis e brancos não deram hipóteses ao CSKA Moscovo, que bateram nos dois encontros, com o colombiano Fredy Guarín a selar o resultado na capital da Rússia (1-0) e faturar também no Dragão, depois do brasileiro Hulk inaugural o marcador (2-1).Os bracarenses afastaram, depois, o Dinamo Kiev (quartos de final) e o Benfica (meias-finais), na primeira eliminatória europeia entre equipas lusas, enquanto os portistas superaram Spartak Moscovo (“quartos”) e Villarreal (“meias”).Um golo do avançado colombiano Jackson Martínez, aos 57 minutos, decidiu o jogo no Dragão, para, em Nápoles, Goran Pandev empatar a eliminatória, com um golo aos 21.Na segunda metade, o argelino Nabil Ghilas, aos 69 minutos, e o internacional luso Ricardo Quaresma, aos 76, deram a volta ao jogo, de nada valendo aos napolitanos o golo de Duván Zapata, já nos descontos, aos 90+2.O FC Porto acabaria por “cair” nos quartos de final, vítima da vingança do Sevilha, que perdeu por 1-0 no Dragão, mas respondeu em casa com um triunfo por 4-1.Por seu lado,Na segunda mão, Hassan adiantou os “arsenalistas”, aos 11 minutos, mas, aos 45+4, Alper Potuk empatou o jogo, colocando a equipa de Paulo Fonseca a dois tentos dos “quartos”.A resposta chegou na parte final, com o Sporting de Braga a conseguir o apuramento, ao marcar três golos, por intermédio de Josué, aos 69 minutos, de grande penalidade, do sérvio Stojiljkovic, aos 74, e do agora benfiquista Rafa, aos 83.Como o FC Porto dois anos antes, o Sporting de Braga também foi afastado logo a seguir, nos “quartos”, ao perder face aos ucranianos do Shakhtar Donetsk (1-2 em casa e 0-0 fora).Na terceira presença nos “oitavos” da Liga Europa, os “dragões” e os “arsenalistas” vão medir forças com duas equipas francesas, respetivamente o Lyon e o Mónaco. As eliminatórias começam ambas em Portugal.

O FC Porto recebe o Lyon esta quarta-feira, pela 17h45, e o Sporting de Braga é anfitrião do Mónaco na quinta-feira, pelas 20h00. No dia 17 de março, em França, os bracarenses jogam primeiro, às 17h45, e os portistas a partir das 20h00.