LE. FC Porto e Braga procuram "quartos" em França

Na segunda mão dos "oitavos", tudo permanece em aberto, embora com os "arsenalistas" em melhor situação, pois podem perder pela diferença mínima, enquanto os azuis e brancos têm de ganhar, sendo que só um triunfo por mais de um golo é decisivo.





Os dois clubes lusos procuram ambos o terceiro apuramento para os "quartos", nos quais o Sporting de Braga esteve pela última vez em 2015/16 e o FC Porto em 2013/14, depois da presença simultânea em 2010/11, época em que se encontraram na final, com triunfo portista por 1-0, selado por Falcao, em Dublin.





A formação de Carlos Carvalhal será a primeira a entrar em ação, num embate marcada para as 18h45 locais (17h45 em Lisboa), no Estádio Luís II, onde os bracarenses jogam pela primeira vez e os "dragões" ganharam por 3-0 na derradeira visita (2017/18).





Com dois tentos de vantagem, face ao 2-0 selado na "pedreira" pelo espanhol Abel Ruiz (três minutos) e Vítor Oliveira (89), o Sporting de Braga parte como favorito, face também ao mau momento dos monegascos, que só venceram um dos últimos sete jogos.





O Sporting de Braga tem, assim, a eliminatória muito inclinada para o seu lado, até porque, na Europa, nunca caiu após vitória caseira na primeira mão, cenário que já viveu 11 vezes, inclusive com Liverpool, Sevilha, Celtic e Parma.





O conjunto minhoto nem precisa sequer de acabar com a seca de golos e vitórias em França, onde só jogou três vezes e perdeu duas, a última por 3-0 – resultado que agora não pode replicar -, com o Marselha, em 2017/18.





Os "arsenalistas" partem na frente, mas, perante um ataque com Ben Yedder - melhor marcador do campeonato francês, a par de Kyllian Mbappé – o alemão Volland e o português Gelson Martins, não podem, assim, facilitar.





"Dragões" correm atrás do prejuízo





Depois de abertas as "hostilidades" no Luís II, a cimeira luso-francesa encerra no OL Stadium, onde os locais surgem em vantagem, depois da vitória por 1-0 conseguida na quarta-feira no Estadio do Dragão, graças a um tento do médio internacional brasileiro Lucas Paquetá, aos 59 minutos.





A partir das 21h00 locais (20h00 em Lisboa), o Lyon parte em vantagem, sendo que a boa notícia para o FC Porto é que a desvantagem é só de um golo, cenário bem agradável para os "dragões" face a tudo o que não fizeram na primeira mão.





Pior, para os comandados de Sérgio Conceição foi o amarelo mostrado ao médio internacional português Otávio, baixa importante nos azuis e brancos, que têm, porém, muitas e boas soluções para fazer face à sua ausência.





O FC Porto deverá apresentar-se em Lyon com o melhor elenco possível, até pela imagem que defende na Europa, onde, em 2021/22, só venceu dois de nove jogos.





No intervalo da eliminatória, os "dragões" reforçaram a liderança da I Liga, ao golearem em casa o Tondela por 4-0 – três golos já contra 10 -, enquanto o Lyon caiu para 10.º da Ligue 1, ao perder por 4-2 na receção ao Rennes, quarto colocado.





Face a estes antecedentes, o FC Porto parece capaz de selar o segundo apuramento após desaire caseiro na primeira mão, sendo que já venceu em Lyon (1-0 em 1964/65) e ganhou os derradeiros três jogos em França (1-0 ao Lille, em 2014/15, 3-0 ao

Mónaco, em 2017/18, e 2-0 ao Marselha, em 2020/21).