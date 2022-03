LE. FC Porto tenta recuperar e Braga defender a vantagem

Os dois emblemas portugueses procuram, esta quinta-feira, diante de adversários franceses qualificar-se para a fase seguinte da segunda competição da UEFA, com os "dragões" a terem, teoricamente, tarefa mais difícil, depois de terem sido surpreendidos com uma derrota no jogo da primeira mão.



O Lyon, que conta com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes, entrou no leque reduzido de equipas que venceram esta época o FC Porto, juntando-se a Liverpool e Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões, e Santa Clara, na Taça da Liga.



A equipa portista caiu para a Liga Europa, na qual eliminou a Lazio já nos "play-offs", depois de ser terceira na fase de grupos da "Champions", enquanto os bracarenses mantêm-se na competição, em que também afastaram o Sheriff nos "play-offs".



Antes de o FC Porto entrar em campo, em jogo com início às 20h00, o Sporting de Braga defende em casa do Mónaco (17h45), do também português Gelson Martins, o importante triunfo da primeira mão, com golos de Abel Ruiz (03 minutos) e Vítor Oliveira (89).



Os dois clubes lusos procuram o terceiro apuramento para os "quartos", nos quais o Sporting de Braga esteve pela última vez em 2015/16 e o FC Porto em 2013/14, depois da presença simultânea em 2010/11, época em que se encontraram na final, com triunfo portista por 1-0, selado por Falcao, em Dublin.