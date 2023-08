LE. Ljubljana, de João Henriques, defronta Qarabag ou HJK

O sorteio, que decorreu na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça, colocou um adversário azeri ou finlandês no caminho do Olimpija Ljubljana, mas só caso a equipa de João Henriques seja afastada da ronda preliminar da "Champions" pelo Galatasaray, em que atua o internacional português Sérgio Oliveira.O embate entre os belgas do Union Saint-Gilloise e os suíços do Lugano foi o único duelo que ficou para já definido no play-off, que dá acesso à fase de grupos da Liga Europa.Ajax, LASK Linz, Aberdeen, Zorya e Cukaricki são as restantes equipas que têm lugar garantido nesta fase, mas terão ainda de esperar para conhecerem os respetivos adversários.Os jogos do play-off de acesso à fasee de grupos vão decorrer em 24 e 31 de agosto.O Sporting já tem lugar assegurado na fase de grupos da Liga Europa.