LE. Sporting de Braga em Glasgow para fazer história

A vantagem é curta e os golos fora já não contam a dobrar – com a anterior regra, se os bracarenses marcassem um golo em Glasgow, os escoceses precisariam de três -, mas o Sporting de Braga começa na frente e está num momento alto da época.O conjunto comandado por Carlos Carvalhal venceu os últimos quatro jogos em todas as provas, estando estabilizado na I Liga, no quarto lugar, com uma margem de nove pontos para cima (terceiro posto, do Benfica) e para baixo (quinto, do Gil Vicente).Assim, os "arsenalistas" podem jogar tudo na Europa, sendo que têm à sua mercê a oportunidade de repetir a sensacional época 2010/11 e marcar presença nas meias-finais da Liga Europa, que, então, disputaram face ao Benfica.Depois de superarem os ucranianos do Dinamo de Kiev nos "quartos" (1-1 fora e 0-0 em casa), os minhotos acabaram por superar os encarnados (1-2 fora e 1-0 em casa), caindo apenas na final, face ao FC Porto (0-1), em Dublin.Se os minhotos nunca venceram na Escócia, os protestantes nunca perderam na receção a equipas lusas, em 10 jogos, sendo que ao conjunto de Carvalhal chega qualquer dos três empates (Sporting, em 2007/08 e 2010/11, e Benfica, em 2020/21).No fim de semana, o Sporting de Braga mostrou saúde, ao vencer em Vizela por 1-0 (marcou Iuri Medeiros), mesmo ficando com 10 unidades ainda na primeira parte, enquanto o Rangers goleou fora o St. Mirren por 4-0, com um "hat-trick" do jamaicano Kemar Roofe.Os vencedores das eliminatórias já têm adversário sorteado, sendo que, em caso de apuramento, o Sporting de Braga medira forças nas meias-finais com Leipzig ou Atalanta.