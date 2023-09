Leão eleva Milan à liderança em Itália

No estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, o extremo luso recebeu uma bola do francês Olivier Giroud, para se isolar e bater o guarda-redes adversário, logo aos cinco minutos.



Este desfecho permite ao ‘rossoneri’ igualar os 12 pontos do líder e rival Inter Milão, que nesta ronda joga ‘fora de portas’ com o Empoli.



Mais tarde, a Juventus tinha a possibilidade de se isolar na liderança, provisoriamente, mas acabou por perder pela primeira vez na Serie A, em Reggio Emília, com o Sassuolo (4-2).



Lauriente (12 minutos), Berardi (41), Pinamonti (82) marcaram para os locais, que ainda tiveram Gatti (90+5) a ajudar com um autogolo, enquanto Viña (21), também na própria baliza, e Chiesa marcaram para a ‘Juve’, que mantém o quarto posto, com 10 pontos.