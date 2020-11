Lech Poznan vence fora na Polónia antes de visitar Benfica para a Liga Europa

O Lech Poznan ganhou esta segunda-feira no terreno do Lechia Gdansk por 1-0, na 11.ª jornada da Liga polaca de futebol, com a formação que vai defrontar na quinta-feira o Benfica, para a Liga Europa, a seguir no nono lugar.