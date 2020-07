Leeds United regressa à Premier League 16 anos depois

A formação comandada pelo argentino Marcelo Bielsa, que lidera a prova com 87 pontos, estava a apenas um ponto da promoção ao principal escalão, mas viu antecipado o regresso à Premier League graças ao desaire por 2-1 do segundo classificado, que tem 82 e mais um jogo.



Com duas partidas por disputar no Championship, o Leeds, no qual alinha o extremo português Hélder Costa, garantiu já a subida à ‘elite' do futebol inglês, de onde tinha caído em 2004.



Os ‘peacocks' estão igualmente próximos de assegurar o título de campeão do segundo escalão, bastando-lhes somar um ponto na visita ao Derby County, no domingo, o que até poderá nem ser necessário, caso o Brentford, terceiro colocado, com 81 pontos, não vença o Stoke, no sábado.



Desde que foi despromovido da Premier League, em 2004, o Leeds passou 13 temporadas no segundo escalão e três no terceiro (League One), sendo que na época passada lutou até final pela subida de divisão, mas acabou por ser eliminado nas meias-finais do ‘play-off' do Championship.



O Leeds, campeão inglês em 1968/69, 1973/74 e 1991/92, teve os últimos grandes desempenhos no final da década de 90 e nos primeiros anos do novo século, chegando às meias-finais da Taça UEFA, em 1999/00, e da Liga dos Campeões, em 2000/01.



Na equipa então comandada por David O'Leary pontificavam jogadores como Nigel Martyn, Ian Harte, Jonathan Woodgate, Rio Ferdinand, Harry Kewell, Lee Bowyer, Alan Smith, Robbie Keane ou Mark Viduka.