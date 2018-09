Legia Varsóvia, de Sá Pinto, vence e sobe ao sexto lugar na Polónia

Comentários 16 Set, 2018, 20:35 | Futebol Internacional

Com Cafu a titular e André Martins no banco – o médio de 28 anos realizou na semana passada o primeiro treino pelo clube – o Legia adiantou-se no marcador aos 32 minutos por intermédio do húngaro Dominik Nagy.



O Legia segue em sexto lugar, com 14 pontos, a três do líder, o Wisla, e já está eliminado das competições europeias.