Leicester acusado de irregularidades financeiras deve ser sancionado

Despromovidos a temporada passada ao segundo escalão, os ‘foxes’ ainda não publicaram as contas de 2023, contudo perderam 110 milhões de euros até maio de 2022, ao que se somam 33 milhões da época anterior.



Na sua gestão, os clubes ingleses podem perder até cerca de 122 milhões de euros num período de três anos.



"O Leicester está surpreso com as ações que a Premier League tomou hoje. O clube está muito dececionado com essas alegações, apesar dos esforços que fez para ajudar nos esclarecimentos sobre estas acusações”, lamentou o Leicester, em comunicado.



Este é o terceiro clube a ser acusado, depois do Everton ter sido sancionado em duas ocasiões e o Notthigham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, uma.



O Everton foi penalizado com 10 pontos, posteriormente reduzidos a seis por infrações em 2021/22 e aguarda a resolução do segundo caso, enquanto o Nottingham foi punido com quatro pontos, aguardando pela resolução do seu apelo.