Leicester anuncia saída de sete futebolistas

No comunicado pode ler-se que o Leicester “confirma a partida dos sete jogadores, após o final dos seus contratos em junho” e acrescenta que está em conversações com o capitão Jonny Evans para definir o seu futuro após o fim do seu vínculo atual, que termina no final deste mês.Em sentido contrário, o Leicester informou ter exercido a cláusula de opção para estender o contrato do médio Hamza Choudhury até junho de 2024.Quem continua a fazer parte do plantel é o internacional português Ricardo Pereira, que foi contratado ao FC Porto em 2018, por 22 milhões de euros, e que tem contrato válido com o Leicester até junho de 2026.