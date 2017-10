Leicester despede treinador Craig Shakespeare ao fim de nove meses

Lusa 17 Out, 2017, 18:15 | Futebol Internacional

Em comunicado, hoje divulgado, o vice-presidente do clube, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, agradeceu a Shakespeare, que prestou “um grande serviço ao Leicester City”, clube do português Adrien Silva.



“A sua dedicação ao clube e ao trabalho foi absoluta e a contribuição que fez para o período mais bem sucedido da nossa história foi considerável, mas o tempo promissor desde que assumiu o cargo não foi evidente nos últimos meses, e a direção acha que uma mudança é necessária”, acrescentou o dirigente.



Shakespeare, de 53 anos, foi nomeado técnico interino em fevereiro deste ano depois do despedimento do treinador italiano Claudio Ranieri, que em 2015/16 levou os ‘foxes’ a um improvável título de campeão.



Os bons resultados levaram a uma ‘promoção’ a treinador, em março, antes de assinar um contrato de três temporadas em junho.



Quatro meses depois, o antigo futebolista deixa o clube na zona de descida da liga inglesa, com seis pontos em oito jogos, depois do empate (1-1) de segunda-feira com o West Bromwich Albion.



Michael Appleton, até agora adjunto de Shakespeare, vai assumir o cargo de forma interina, com Mike Stowell e Adam Sadler como adjuntos.