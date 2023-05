Leicester e Everton em zona de risco na Premier League

O avançado Dominic Calvert-Lewin abriu a contagem para o Everton, de penálti, aos 15 minutos, mas a formação da casa deu a volta ao marcador ainda antes do intervalo, por intermédio do turco Çaglar Soyuncu e de Jamie Vardy, aos 22 e aos 33, respetivamente.Aos 45+9, James Maddison falhou uma grande penalidade que alargaria a vantagem dos "foxes", e, no segundo tempo, aos 54, o atacante nigeriano Alex Iwobi estabeleceu o resultado final.Os portugueses Ricardo Pereira (Leicester) e Rúben Vinagre (Everton) falharam o encontro por lesão.O Leicester, que somou o segundo empate seguido, é 16.º classificado, com 30 pontos, enquanto o Everton, que não vence há sete partidas, está em zona de despromoção, em 19.º, com 29.